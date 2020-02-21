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Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını kapattı

İran'da yeni tip koronavirüs ölümlerinin yaşanmasının ardından Irak, İran vatandaşlarına sınır kapılarını 3 gün süreyle kattpığını açıkladı.

AA | 21.02.2020 - 00:52..
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınır kapılarına sınırlandırma getiren ülkeler arasına Irak da katıldı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran'dan gelecek Irak vatandaşlarının söz konusu yasak kapsamına alınmayacağı ve sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, bu ülkeye yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

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