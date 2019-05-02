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Irak kuzeyindeki terör mevzileri yok edildi

3 gündür Irak kuzeyine düzenlenen hava operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere darbe üstüne darbe vuruluyor.

AA | 02.05.2019 - 09:48..
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İlkbaharın gelişi sonrası yuvalarından çıkmaya kalkan PKK'lı teröristlere 3 gündür yoğun operasyolar düzenleniyor. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda çok sayıda terörist öldürüldü.

Bu sabah da Irak'ın kuzeyindeki bölgelere bir hava harekatı gerçekleştirildi.

KANDİL BOMBALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Irak kuzeyindeki terör mevzileri yok edildi

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