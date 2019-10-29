Irak polisi göstericilere ateş açtı

Irak'ın Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.

POLİS GERÇEK MERMİ KULLANDI

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, vilayet binası önünde yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açtığını söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan Parlamento'ya bağlı Irak İnsan Hakları Komiserliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'da kalabalığın dağılması için güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi. Süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Kerbela'da, 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.

İRAN KARŞITI SLOGANLAR

Tahrir göstericileri sık sık "halk rejimi devirmek istiyor" sloganları atıyor. Meydanda özellikle "vatan istiyorum" yazılı çok sayıda pankart açılması dikkati çekiyor.

Iraklılar, vatanlarında özgür ve güvende olmadıklarını düşünüyor ve bunun için de özellikle ABD ile İran'ın ülkenin iç meselelerine müdahalesine karşı olduklarını ifade eden sloganlar atıyor.

İran'a en yoğun tepki Şiilerin yoğun olarak bulunduğu güneydeki kentlerde dile getiriliyor.

ÖLÜ SAYISI 100'E YAKIN

Protesto gösterileri hakkında açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını belirtirken, Irak basınında ölü sayısının 100'e yakın olduğu bildirildi.





