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Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

Irak'ta teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ve Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş toprağa verildi.

AA | 26.03.2020 - 14:18..
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş için memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, önce helallik alınması için Sızan Mahallesi'ndeki babaevine, ardından tören için mahalle meydanına getirildi.

TÖRENDE MASKE DAĞITILDI

Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen törende vatandaşlara maske dağıtıldı, sık sık "sosyal mesafe" uyarıları yapıldı. Şehidin cenazesi, katılımcıların, aralarında mesafe bırakarak kıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

KARATAŞ, 25 YAŞINDAYDI

Tören sırasında Şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile diğer yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. Yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Karataş'ın bekar olduğu öğrenildi.

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

ŞEHİT KARAKAYA, MANİSA'DA DEFNEDİLDİ

Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın cenazesi, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Karakaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Selvilitepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Tedbirlerin alındığı törende vatandaşlara maske dağıtıldı, "sosyal mesafe" uyarıları yapıldı. Şehidin cenazesi, katılımcıların, kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Irak'ta şehit olan Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

3 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı öğrenilen 22 yaşındaki şehit Karakaya'nın, işçi anne ve babanın 2 oğlundan biri olduğu öğrenildi.

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

Irak şehitleri, son yolculuklarına uğurlandı

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