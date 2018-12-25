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Irak Suriye’ye asker göndermeyi değerlendiriyor

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD’nin Suriye’den asker çekme kararının ardından hükümetinin, Suriye’ye asker gönderebileceğini açıkladı.

DHA | 25.12.2018 - 09:23..
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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak’ı sınırlarındaki tehditlerden korunmak için, her seçeneği değerlendirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı ayrıca, IŞİD’in, savaş bölgesindeki alanını genişletmesinden ve Irak’a mülteci akınından endişe ettiğini de vurguladı.

"IRAK KARARINI DOSTLARINA, KOMŞULARINA DANIŞARAK VERECEK"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla konuşan Abdülmehdi, hükümetinin, ABD’den Suriye’de asker konuşlandırma yönünde bir talep almadığını ancak bu seçeneğin konuşulduğunu belirtti ve "Irak kararını dostlarına ve komşularına danışarak verecek." dedi.

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