taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.045
Euro
6.7484
Altın
1279.84
Borsa
86777.63
Gram Altın
248.701

Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onadı

Irak hükümeti, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

AA | 29.05.2019 - 06:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısı onaylandı.

İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLADI

Suudi Arabistan ile Irak arasındaki diplomatik ilişkiler, 25 yıl sonra Aralık 2015'te yeniden başlamıştı.

Uzun süre devam eden gerilimin ardından 25 Şubat 2017'de dönemin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr Bağdat'ı ziyaret etmiş, Haziran 2017'de de dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasabi de 115 kişilik yatırım heyetiyle 2 Nisan 2019'da Bağdat'a gelmiş ve Irak'ın Suudi Arabistanlı yatırımcılara 186 yatırım fırsatı sunduğunu açıklamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

145
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

213
Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

63
Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

65
ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

108
Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

105
Suriyeli mülteci bulduğu parayı sahibine teslim etti

Suriyeli mülteci bulduğu parayı sahibine teslim etti

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir