Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onadı

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısı onaylandı.

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