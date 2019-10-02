Irak'ın kuzeyi Avaşin'de 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda, 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı da operasyonu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.