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Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

Pençe-3 harekatı sırasında çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.

AA | 25.08.2019 - 13:13..
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Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

Pençe-3 harekatında çatışma çıktı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

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