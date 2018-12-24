Irak'ın kuzeyinde hava operasyonu: 6 terörist öldürüldü

TSK'nın, bölücü terör örgütlerine yönelik faaliyetleri devam ediyor. Sınır ötesi ve yurt içinde operasyonları aralıksız olarak sürdüren TSK, Irak'ta bulunan terör yuvalarına hava harekatı düzenledi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER VURULDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Harekatta, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.