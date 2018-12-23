Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Son günlerde Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere, art arda operasyonlar gerçekleştiriliyor.

METİNA'YA DÜZENLENEN HAVA HAREKATI

TSK jetleri, bölgede teröristlere göz açtırmıyor. Dün Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 terörist öldürüldü. Önceki gün düzenlenen hava harekatında ise 4 terörist öldürüldü.

Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni bir hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

KANDİL VE HAKURK'TA 6 TERÖRİST

Açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.