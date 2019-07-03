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Irak'ın petrol geliri 1 milyar dolar azaldı

Dünyada petrol fiyatlarında görülen düşüş Irak'ın satışını olumsuz etkiledi.

AA | 03.07.2019 - 12:08..
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Irak'ın petrol ihracatı haziran ayında bir önceki aya kıyasla 6 milyon varil azalarak 105 milyon varil seviyesinde kaldı.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak merkezi hükümetinin haziranda petrol ihracatından toplam 6 milyar 397 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi, mayıs ayında ise bu tutarın yaklaşık 7 milyar 329 milyon dolar olduğu hatırlatıldı.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

İhracat gelirindeki azalma, satış miktarında görülen gerilemeden çok petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Petrol Bakanlığının açıklamasında haziranda bir varil ham petrolün uluslararası piyasaya ortalama 60 dolardan satıldığı belirtildi. Mayıs ayında ise bir varil petrol ortalama 66 dolardan alıcı bulmuştu.

Irak'ın petrol geliri 1 milyar dolar azaldı

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