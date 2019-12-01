Irak’ın başkenti Bağdat ve diğer kentlerde 2 aydır devam eden hükümet karşıtı gösteriler sonrası, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifa etmesinin ardından 3 günlük yas ilan edilmesiyle birçok bölgede tansiyon düştü.

MOLOTOF KOKTEYLLERİ İLE SALDIRDILAR

Gece saatlerinde göstericiler Kerbela kentinde güvenlik güçlerine molotof kokteylleri ile saldırdı. Protestocular arasına sızan bazı provokatörler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan 9 güvenlik mensubunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Irak'ta aşiretler kontrol noktası kurdu ViDEO

AŞİRETLER KONTROL NOKTASI KURDU

En kanlı olayların yaşandığı Zikar’da ise protestocular arasına provokatörlerin sızmalarını engellemek için aşiretler, kentin giriş noktalarında kontrol noktası oluşturdu. Aşiretler, Bağdat ile Diyala illerinden kente girmek isteyen ve yanlarında 13 el bombası bulunan bir grubu yakaladı.

Öte yandan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği başkent Bağdat’ta gözaltına alınan 24 protestocunun serbest bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, gözaltında bulunan 9 kişinin ailelerinden yasal işlemlerin tamamlanması için başvuru yapılması istenildi.