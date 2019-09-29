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Iraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde tutuklama kararı

17 yaşındaki Iraklı Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eşi ve kayınvalidesinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

DHA | 29.09.2019 - 03:32..
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Geçtiğimiz gün Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde oturan Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi, iddiaya göre yakınları tarafından evde ölü bulundu.

Olayın polise bildirilmesi üzerine Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin boynunda izler görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet şüphesi üzerine 6 ay önce evlenen Al Obaidi’nin eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Al Obaidi’nin eşi, kayınvalidesi ve yakınları bugün adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Iraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde tutuklama kararı

Iraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde tutuklama kararı

Iraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde tutuklama kararı

Iraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde tutuklama kararı

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