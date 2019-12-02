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Iraklı aile çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı

Kastamonu'da ailelerinden habersiz evden para alan ve karşılığında şiddet gören çocuklar, yurda yerleştirildi. Aile ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İHA | 02.12.2019 - 13:43..
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Kastamonu İnönü Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu 10 yaşındaki A.H. ve 8 yaşındaki A.H. isimli çocuklar, ailesinin haberi olmadan evden para aldı.

Bunu fark eden baba F.H. ve anne S.H., çocuklarını cezalandırmak için ocakta bıçağın ucunu kızdırarak çocuklarının ellerini dağladı.

GERÇEĞİ ANLATTILAR

Kendi imkanlarıyla çocuklarının ellerine pansuman yapan Iraklı aile, bir süre sonra çocuklarını okula gönderdi. Okulda okul idaresi tarafından fark edilen çocuklar, ailesinin kızgın bıçakla ellerini dağladığını anlattı.

Iraklı aile çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı


AİLE GÖZALTINA ALINDI

Olayı öğrenen okul idaresi, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine baba F.H. ve anne S.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba F.H. ve anne S.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iraklı aile çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı

ÇOCUKLAR YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan kızgın bıçakla elleri dağlanan çocuklar ile iki kardeşi, aileden alınarak yurda yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Iraklı aile çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı

Iraklı aile çocuklarının ellerini kızgın bıçakla dağladı


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