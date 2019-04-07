taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

Iraklı Yahya Muhammet Berzo , kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklayarak öldürdü, anne ve babasını ise yaraladı.

DHA | 07.04.2019 - 02:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Niğde'de Iraklı aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Muhammet Berzo, babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı, kendisi de çıkan arbedede yaralandı.

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

ANNENİN DURUMU AĞIR

Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

Yaralı anne-baba ve şüpheli Yahya Muhammet Berzo ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.

 

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

134
Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

17
Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

1
S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

7
Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir