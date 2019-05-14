Iraklı işçi eşini öldürmekten ömür boyu yatacak

Geçen yıl 2 Mayıs'ta Kayseri'nin Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar mahallesinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Irak uyruklu Thabet Mutlak Salman Azzam, kendisini başka birisiyle aldattığını iddia ettiği ve bu yüzden tartıştığı 10 yıllık eşi ve 5 çocuğunun annesi 35 yaşındaki Warqaa Mohammed Hussam Al Azzam'ı, gece yatağında uyuduğu sırada boğarak öldürdü.

KARAR DURUŞMASI

Olayın ardından tutuklanan Salan Azzam, 'kasten adam öldürme' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Tercüman eşliğinde ifade veren Salman, eşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyerek, "Beni bayıltıp, evden gidiyordu. Ahlaksızlık yapıyordu. Tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık sinirle boğdum. Pişman da değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Thabet Mutlak Salman Azzam'a, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.