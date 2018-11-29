Iraklı kadın yardım kömürlerini satışa çıkardı

Bolu'da yaşayan H.A. isimli Iraklı bir kadın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen ve üzerinde ‘parayla satılamaz’ ibaresi bulunan kömürleri internet üzerinden satışa çıkardı.

YETKİLİLER KÖMÜRLERİ GERİ ALDI

İkinci el eşyaların satışı yapılan ilan sayfasında Iraklı kadının yardım için verilen kömürleri sattığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İlan bölümünde açık ismini ve telefon numarasını veren H.A.’nın şikayet edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. H.A.’nın evine giden ekipler internet üzerinden satışı yapılan yardım kömürlerini geri aldı. H.A. hakkında Bolu Valiliği Göç İdaresi’nin inceleme başlattığı öğrenildi.

VAKIF MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Soyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fazilet Çobanoğlu, Iraklı ailenin herhangi bir mal varlığının olmadığı ve durumlarının kötü olduğunun tespit edilmesi üzerine kömür yardımı yapıldığını söyledi.





