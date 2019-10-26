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Iraklı kadınlar protestolarda

Ülke genelinde yeniden alevlenen protestolarda ölü sayısı her geçen saatte artış gösterirken, kadınlar da protestolara katıldı.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 19:18..
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Iraklı kadınlar protestolarda

Irak'ta Cuma günü yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 44'e ulaştı.

Olayların başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yaklaşırken, binlerce kişinin de güvenlik güçleri ve hükümet yanlısı Şii milislerin sert müdahalesi sonucu yaralandığı belirtiliyor.

Iraklı kadınlar protestolarda

IRAKLI KADINLAR DA SOKAKLARDA

Irak'ta devam eden protesto gösterilerinde Iraklı kadınlar da sokağa çıktı ve gösterilere destek vermeye başladı. Kadın göstericiler "Biz de bu ülkenin insanlarıyız, kadınlar olarak özgürlüklerimizi aramalıyız" dediler.

Iraklı kadınlar protestolarda

Iraklı kadınlar protestolarda

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