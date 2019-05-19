Iraklı polisleri vuran ABD'den bir ay sonra özür

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100. yıl dönümünde 19 Mayıs’a dair

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktığı, doğum günü kabul edip gençlere bir bayram olarak armağan ettiği 19 Mayıs’ın 100. yılı kutlu olsun…