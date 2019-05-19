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Iraklı polisleri vuran ABD'den bir ay sonra özür

ABD yönetimi, geçen ay Kerkük'te askeri bir aracın yanlışlıkla hedef alındığı hava saldırısından ötürü Bağdat yönetiminden özür diledi.

AA | 19.05.2019 - 07:24..
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Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, başkent Bağdat'taki Federal Polis Komutanlığını ziyaret etti.

Hood, 24 Nisan'da düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı hatalı saldırıdan ötürü ABD yönetiminin özür ve taziye dileklerini Federal Polis Komutanlığına iletti.

Iraklı polisleri vuran ABD'den bir ay sonra özür

ABD UÇAKLARI POLİS ARACINI VURMUŞTU

Koalisyon güçleri bünyesindeki ABD uçakları, 24 Nisan'da Kerkük'te Federal Polis Komutanlığına ait askeri bir aracı yanlışlıkla hedef almış, saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele için ABD öncülüğünde 2014'te kurulan koalisyon bünyesinde Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor.

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