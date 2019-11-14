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Iraklı protestocular köpeklere karşı aslanla meydan okudu

Hükümete bağlı güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için köpeklerini kullanmaya başlayınca, göstericiler de meydana aslanla geldi.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 18:32..
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Irak 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerle çalkalanıyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kullandığı şiddet ve açıklanan reform paketlerinin ikna edici olmaması nedeniyle hükümete karşı protestolar tüm hızıyla devam ediyor.

Yaşanan kanlı olaylarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 319, yaralı sayısı ise 15 bin olarak kayıtlara geçti.

Iraklı protestocular köpeklere karşı aslanla meydan okudu

POLİSE KARŞI ASLANLAR

Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için K9 köpeklerini protestocuların üzerine salınca, protestoculardan ilginç bir çözüm geldi.

Göstericiler  polisin bu hamlesine karşı meydanlarda aslan gezdirmeye başladı

Iraklı protestocular K9 köpeklere karşı aslanla meydan okudu İZLE

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