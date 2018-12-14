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Iraklı Türkmenler ülkelerine dönüyor

Terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak, 2014 yılında Eskişehir'e gelen Iraklı Türkmenler, memleketlerine dönmeye başladı.

AA | 14.12.2018 - 16:57..
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Eskişehir'de yaşayan Iraklı Türkmenlerden 50'si, ülkelerine dönmek üzere kara yoluyla Telafer'e hareket etti. Iraklı Türkmenler, yakınları ve bazı vatandaşlar tarafından dualarla uğurlandı.

Kentte Iraklı Türkmenlere çeşitli yardımlarda bulunan ve uğurlama törenine katılan Türk Ocağı Eskişehir Şubesi Başkanı Nedim Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 750 Iraklı Türkmen ailenin bulunduğunu belirterek, Irak Türkmenlerinin Türk milletinin bir parçası olduğunu vurguladı.

"HUZUR İÇİNDE YAŞAMALARINI İSTİYORUZ"

Türkmenlerin terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Ünal, "Az da olsa bugünlerde memleketlerine huzur geldi ve Telafer'e dönmeye başladılar. Irak Türkmenlerinin, huzur içinde yaşamalarını istiyoruz. Türk halkı, soydaşlarına olan ilgisini yaptığı yardımlarla gösterdi. Biz şimdi bağrımıza bastığımız Iraklı Türkmenleri yolcu ediyoruz." diye konuştu.

Iraklı Türkmenler ülkelerine dönüyor

Irak Türkmenlerinden İhsan Elşih ise 2014 yılında zor durumdayken Irak'tan Türkiye'ye göç ettiğini belirterek, "Allah Türk milletinden razı olsun. Bize kucak açtılar. Burası bizim ana vatanımız oldu. Türkiye ve Türk milleti hiçbir zaman kötü gün görmesin. Çocuklarımız da burada okula gitti ve cehaletten uzak kaldılar." dedi.

Iraklı Türkmenler ülkelerine dönüyor

Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İmran Elşih ise Irak'a dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, okuldaki öğretmenlerine ve arkadaşlarına, Türkiye'deki misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Iraklı Türkmenler, daha sonra otobüsle yola çıktı.

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