Iraklılar bu kez de sokağa çıkma yasağını protesto etti

Bağdatlı binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla başkentin merkezi Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Göstericiler, sokağa çıkma yasağına tepki göstererek, "Bizi evde tutamazsınız" şeklinde slogan attı.

Göstericiler ayrıca, protestolar sırasında ölenlerin anısına alanda yüzlerce mum yaktı.

Tahrir Meydanı’nın çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalesini sürdürüyor.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, başkentte saat 00.00- 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

1 AYDA 200 ÖLÜ, 8 BİNDEN FAZLA YARALI

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

KERBELA'DA GÖSTERİLER

Vilayet binası önünde yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açtığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği 40 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Parlamento'ya bağlı Irak İnsan Hakları Komiserliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'da kalabalığın dağılması için güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Kerbela'da 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.