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Irak'ta 13 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 15.12.2018 - 19:51..
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Irak'ta 13 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

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