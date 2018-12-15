Irak'ta 13 terörist öldürüldü

55 gollü maçın kazananı Konyaspor
Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'la Kasımpaşa arasında nefesleri kesen bir mücadele oldu. Kasımpaşa 1-0'dan 2-1 yaptı, Konya pes etmedi ve maçı 3-2 kazandı.
6Rasulayn'da hendek ve tünel kazan teröristler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.
1Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.
3Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek
ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.