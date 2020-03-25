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Irak'ta 2 askerimiz şehit oldu

MSB, Irak'ta 2 askerimizin şehit olduğunu 2 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

İHA | 25.03.2020 - 22:49..
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 askerimizin şehit olduğu açıklanadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.

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