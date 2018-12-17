taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3785
Euro
6.1037
Altın
1240.1
Borsa
90478.12
Gram Altın
214.122

Irak’ta 5 bin ABD askeri bulunuyor

ABD öncülüğündeki, terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri, Irak’ta 5 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğunu açıkladı.

İHA | 17.12.2018 - 14:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

d

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, yaptığı açıklamada, Irak’ta bulunan Amerikan askerlerinin sayısının 5 bin 200 olduğunu belirterek, amaçlarının terör örgütü DEAŞ’ı tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Koalisyon Güçleri’nin güvenlik gerekçesiyle daha fazla detaylı açıklama yapamayacağını vurgulayan sözcü, Haşdi Şabi güçlerinin eğitimi konusunda Irak hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

"SİLAHLI GRUPLAR KONTROL ALTINA ALINMALI"

ABD, Irak’taki Şii Haşdi Şabi milis güçlerinden bazı grupların, hükümetin kontrolü dışında olduğunu belirterek, bütün silahlı grupların kontrol altına alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

55
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

214
Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

201
Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

169
Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

25
Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

40
Meclis'te yine gerginlik yaşandı

Meclis'te yine gerginlik yaşandı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir