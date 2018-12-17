Irak’ta 5 bin ABD askeri bulunuyor

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Erdoğan: Trump'la konuştum, teröristleri biz göndeririz

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1 Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele Kış aylarının çetin geçtiği 7 ilde hizmet veren elektrik arıza ekipleri, soğuk hava, kar yağışı ve fırtınadan etkilenen enerji nakil hatlarının buzlarını temizliyor, devrilen direkleri onarıyor.

2 İçinde çocuk varken otomobili çektiler İstanbul Kağıthane'de içinde küçük çocuk olan araç, çekici tarafından yanlış yere park edildiği için çekildi.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecinde tavrı net Konya'da partililere seslenen Erdoğan, kimsenin bir daha çözüm süreci beklememesi gerektiğini belirterek "Geçti artık o iş" dedi.

4 Çinli 'Robin Hood' çatıdan binlerce dolar saçtı Çin'de yaşayan 24 yaşındaki Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan vatandaşlara dağıttı.

5 Caner Alper: Bakın her şey böyle başlamıştı Senarist, yönetmen, yazar Caner Alper ile otobiyografi olarak yazdığı kitabı Temiz Aile Çocuğu’nu ve yeni film projelerini konuştuk…

6 Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'a "Haddini bil haddini, yoksa bu millet patlatır enseni"