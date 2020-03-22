Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, terör örgütü PKK' ya yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor." denildi.



