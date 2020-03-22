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Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA | 22.03.2020 - 13:24..
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Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, terör örgütü PKK' ya yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor." denildi.

Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

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