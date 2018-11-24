Irak'ta 6 terörist öldürüldü

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Aç kalan tilki yemek için her akşam turistik tesise geliyor

Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, hayvansever Erdal Varlıel ile arkadaşları tarafından besleniyor.