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Irak'ta 6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 24.11.2018 - 20:12..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MÜHİMMAT DEPOLARI DA İMHA EDİLDİ

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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