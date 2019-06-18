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Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan El-Taci Askeri Kampı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 00:25..
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Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyindeki El-Taci Askeri Kampı'na 3 katyuşa füzesi atıldı.

ASKERİ ÜSSE SALDIRI

Açıklamada, saldırıya ilişkin başka detaya yer verilmedi.

Bağdat'ın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve ABD'li askerlerin kaldığı söz konusu kampta birer askeri havalimanı ve üs bulunuyor.

SALDIRILARDA ARTIŞ

Salahaddin vilayetinde bulunan Irak'ın en büyük askeri hava üssü "Beled Hava Üssü"ne de 15 Haziran'da üç havan topuyla saldırı düzenlenmişti. Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve de geçen cuma akşamı bir katyuşa roketi atıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 20 Mayıs'ta da yine kaytuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirilmişti.

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