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Irak’ta aileleri DEAŞ’a katılan 122 Türk çocuğu Türkiye’ye gönderildi

Irak hükümeti, aileleri terör örgütü DEAŞ’a katılan 122 Türk çocuğunu Türkiye’ye gönderdi.

İHA | 03.06.2019 - 00:03..
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Irak Adalet Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’a katılan tutuklu Türk ailelere ait 122 çocuğun Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mahkum annelerin şahitliğinde çocukların yetkililere teslim edildiğinin altı çizildi.

ÇOCUKLAR TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Irak Yüksek Yargı Konseyi, geçtiğimiz günlerde aileleri terör örgütü DEAŞ’a katılan 188 çocuğun Türkiye’ye iade edildiğini açıklamıştı. Açıklamada, iade işlemi sırasında Irak ve UNICEF temsilcilerinin de hazır bulunduğu kaydedilmişti.

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Irak’ta aileleri DEAŞ’a katılan 122 Türk çocuğu Türkiye’ye gönderildi

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