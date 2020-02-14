taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0416
Euro
6.547
Altın
1576.3
Borsa
120540.53
Gram Altın
306.201
Bitcoin
62162.49

Irak'ta Amerikan üssüne füzeli saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi.

AA | 14.02.2020 - 05:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin Kerkük'te bulunan K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı açıklamada, Kerkük'ün batısında yer alan K1 Askeri Üssü'nün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını söyledi.

ÜSSÜN YAKININDA 10'DAN FAZLA FÜZE ATAR ELE GEÇİRİLDİ

ABD askerlerinin de bulunduğu üste saldırı sonucu hasar meydana geldiğini belirten Harbiye, olayın ardından güvenlik güçlerinin üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdiğini aktardı.

Harbiye, faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Irak'ta Amerikan üssüne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir
Pentagon 3.8 milyar dolar fonu Meksika duvarına aktaracak
ABD Savunma Bakanlığı, çeşitli silah programlarına ayrılan 3.8 milyar doları, Meksika sınırına inşa edilen duvara aktaracağını açıkladı.
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
Rusya Federasyonu, Macaristan’ın Nazi’den kurtuluşuna ilişkin 75 yıllık belgeleri halka açtı
Nijerya'da yeni ham petrol keşfi
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1 milyar varillik ham petrol rezervi bulundu.
Rusya'da bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi
Rusya'nın Samara Bölgesi’ndeki Koshkinsky kasabasında bir domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası tespit edildiği açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
231
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
8
Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak
Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak
10
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
7
Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı
Başakşehir’de trafik kazası: 8 yaralı
3
Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi
Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi
1
Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir