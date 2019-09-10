Kerbela olayını anmak için Irak'ın Kerbela şehrinde toplanan kalabalığın, merasim sırasında yürünen yaya yolunu çökerttiği ve yaşanan izdiham sonrasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralının olduğu bildirildi.

31 ÖLÜ, 200 YARALI

Şu anda en az 31 ölü, 200'e yakın da yaralı var. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.

Irak'ta Aşure Günü izdihamı: 31 ölü

KERBELA OLAYI NEDİR

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı. İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi. İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

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