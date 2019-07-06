Irak'ta bakanlık çalışanlarına akıllı telefon yasağı

Irak İmar, İskan ve Belediye Bakanlığı, önemli bilgilerin sızdırılmaması için bir dizi önlem aldı. Bunun için ilk adım, akıllı telefonların kullanımını yasaklamak oldu.

İmar, İskan ve Belediye Bakanı Bengin Rekani, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlığın farklı birimlerindeki iş akışını takip etmek için yapılan saha incelemesinde, çalışanların akıllı telefonları çok uzun süre kullandığının tespit edildiği belirtildi.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN KARAR UYGULANACAK

Bakanlığın önemli resmi evrakların sızdırılması riski olduğu için bu kararı aldıklarını dile getiren Rekani, "1 Ağustos itibariyle tüm bakanlık çalışanlarının, akıllı telefon kullanması yasaklandı. Bunun yerine akıllı olmayan cep telefonu modellerinin kullanılmasına karar verildi." ifadelerini kullandı. Ayrıca Iraklı Bakan Rekani, cep telefonu yasağına uymayan çalışanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını dile getirdi.