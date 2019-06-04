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Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Ramazan'ın son günü bugün geçirilirken, yarın ülkemizde ve bir çok İslam coğrafyasında Ramazan Bayramı kutlanacak. Ancak bazı ülkeler halen bayram konusunda emin değil.

AA & Ensonhaber | 04.06.2019 - 00:17..
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Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Yıllardır en çok tartışılan konulardan biri tüm İslam coğrafyasının aynı günde Ramazan'a girip, aynı günde bayramı kutlayamaması. Bu yıl her ne akdar bu konuların başında gelen Suudi Arabistan Türkiye ile aynı günde bayramı kutlasa da bazı ülkelerin kafasında halen soru işaretleri bulunuyor.

Onlardan biri de Irak.

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

HİLAL'İ ARIYORLAR

Genelde her yıl Suudi Arabistan'dan görmeye alışık olunan hilal arama manzaraları bu yıl da Irak'ta yaşandı.

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir grup gözlemci, kentin yüksek kesimlerine çıkarak, Ramazan Ayı'nın bitişi ve Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen yeni hilali teleskop ve dürbünle gözlemlemeye çalıştı.

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

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