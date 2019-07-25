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Irak'ta DEAŞ saldırısı bir aileyi yok etti

Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda, bir ailenin tüm üyeleri yaşamını yitirdi.

İHA | 25.07.2019 - 11:40..
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Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu, bir aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

BİR AİLE YOK OLDU

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu, bir aile yok oldu.

DEAŞ militanlarının, otomobille evlerine dönen aileye silahlı saldırısı sonucu ailenin 6 üyesi hayatını kaybetti.

Irak'ta DEAŞ saldırısı bir aileyi yok etti

BAŞKA BİR EVE YAPILAN SALDIRIDA 4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olay sırasında Haftar köyü yakınlarındaki Dara köyünde bir eve, 2 Katyuşa füzesi düştü.

Evde bulunan aileden biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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