Irak'ta DEAŞ tarafından ABD üssüne füze saldırısı: 1 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne DEAŞ tarafından 3 katyuşa füzesi atıldı.
Iraklı yetkililer, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.
1 AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜ
Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, Kerkük'teki saldırı sonucu bir ABD askeri personelinin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını söyledi.
DEAŞ'IN IRAK'TA SALDIRILARI SÜRÜYOR
Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
ABD'NİN IRAKTA 8 ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR
ABD'nin, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra Irak'ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.