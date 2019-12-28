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Irak'ta DEAŞ tarafından ABD üssüne füze saldırısı: 1 ölü

Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı düzenlendi.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 05:55..
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Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne DEAŞ tarafından 3 katyuşa füzesi atıldı.

Iraklı yetkililer, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

1 AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜ

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, Kerkük'teki saldırı sonucu bir ABD askeri personelinin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını söyledi.

DEAŞ'IN IRAK'TA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

ABD'NİN IRAKTA 8 ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR

ABD'nin, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra Irak'ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.

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