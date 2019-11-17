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Irak'ta depolar ateşe veriliyor

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat'ta bazı mağazaların deposu yakılırken Dicle Nehri kıyısında depolar da ateşe verildi.

AA | 17.11.2019 - 15:19..
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Irak'ta depolar ateşe veriliyor

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybederken protestocular Bağdat'ı yakmaya devam ediyor...

Irak'ta depolar ateşe veriliyor

Irak'ta depolar ateşe veriliyor ViDEO

DİCLE NEHRİ KIYISINDA DEPOLAR YAKILDI

Tahrir Meydanı yakınlarında Dicle Nehri kıyısındaki mağazalara ait depoların bulunduğu binanın, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiği görüldü.

Irak'ta depolar ateşe veriliyor

Binadan yükselen duman Bağdat'ın birçok noktasından fark edildi.

Binadaki yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal etmemesi dikkati çekti.

Irak'ta depolar ateşe veriliyor

Irak'ta depolar ateşe veriliyor

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