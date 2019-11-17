Irak'ta depolar ateşe veriliyor

1 Motosiklet çarptı, otomobil üzerinden geçti Antalya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına önce bir motosiklet çarptı. Yere düşünce üzerinden bir de otomobilin geçtiği talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

2 Rotterdam'da düğün konvoyuna 3 bin euro ceza Nüfusun çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu Rotterdam'da polis, durdurduğu bir düğün konvoyuna tehlikeli ve gürültülü oldukları için para cezası verdi.

3 A Milli Takım'da kimse prim istemedi EURO 2016'da yaşanan prim krizi sonrası yapılanmaya giden A Milli Takım'da yeni jenerasyon, para konusunu hiç açmadı.

4 Kayseri'de polise direnen şüpheli arbede sırasında vuruldu Hakkında arama kararı olan bir şüpheli,kendisini gözaltına almak isteyen polislere jiletle saldırdı.

5 Futbolcular taraftarlarla kavga etti Denizli'de 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kartalspor-Kıralan Demirspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Kıralan Demirsporlu futbolcuların bazıları da olaya dahil oldu.

6 Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesinin şartı: Kar Bir defineciye teslim edilip daha sonra tahrip edilen Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor.