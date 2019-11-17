Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybederken protestocular Bağdat'ı yakmaya devam ediyor...
Irak'ta depolar ateşe veriliyor ViDEO
DİCLE NEHRİ KIYISINDA DEPOLAR YAKILDI
Tahrir Meydanı yakınlarında Dicle Nehri kıyısındaki mağazalara ait depoların bulunduğu binanın, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiği görüldü.
Binadan yükselen duman Bağdat'ın birçok noktasından fark edildi.
Binadaki yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal etmemesi dikkati çekti.