taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4566
Euro
6.22415
Altın
1315.175
Borsa
102858
Gram Altın
230.917

Irak'ta feribot battı: 40 ölü

Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde sefer yapan bir feribot alabora oldu.

REUTERS | 21.03.2019 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak'ta feribot battı: 40 ölü

Musul'da Dicle Nehri üzerinde yolcu taşıyan bir feribotun battığını ve en az 40 kişinin öldüğü açıklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

144
Ecem Karaağaç'ı enerji yüklemesi vaadiyle kandırdılar

Ecem Karaağaç'ı enerji yüklemesi vaadiyle kandırdılar

210
Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

374
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

60
Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

95
Fehmi Koru'dan yeni parti yorumu

Fehmi Koru'dan yeni parti yorumu

154
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir