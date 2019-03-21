Irak'ta feribot battı: 40 ölü

1Avusturya'da ırkçı saldırılarda artış
Irkçı olayları rapor eden sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki derneği, 2018 Irkçılık Raporu'nu yayımladı. Buna göre, ülkede 2017 yılında bin 162 ırkçılık vakası görülüdü.
4Nevruz nedir
Nevruz, doğanın uyanışını ve baharın gelişini kutlamak için yapılan geleneksel bayramdır.
5F.Bahçe'den 11 bin 950 liralık derbi bileti
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisine özel paket bilet hazırladı. 11 bin 950 lira değerindeki bileti satın alan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf da çektirebilecek.