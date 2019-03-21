1 Avusturya'da ırkçı saldırılarda artış Irkçı olayları rapor eden sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki derneği, 2018 Irkçılık Raporu'nu yayımladı. Buna göre, ülkede 2017 yılında bin 162 ırkçılık vakası görülüdü.

2 Ortalık toplayan fare İngiltere'de bir fare ortalığı toplarken gizli kameraya yakalandı.

3 Irak'ta feribot battı: 40 ölü Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde sefer yapan bir feribot alabora oldu.

4 Nevruz nedir Nevruz, doğanın uyanışını ve baharın gelişini kutlamak için yapılan geleneksel bayramdır.

5 F.Bahçe'den 11 bin 950 liralık derbi bileti Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisine özel paket bilet hazırladı. 11 bin 950 lira değerindeki bileti satın alan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf da çektirebilecek.

6 Stratonikeia Antik Kenti'ndeki mezarlar ziyarete açılacak Muğla'da bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında çıkarılan mezarlar, kentin girişinde oluşturulan alanda sergilenecek.