Irak'ta gece yaşanan protestolarda 7 kişi öldü

Fatih’te bir iş hanına giren 2 kişi, gece boyu kaldıkları han içerisindeki dükkanlara girerek çelik kasaları boşalttı. Polis, 500 bin TL’yi alarak kayıplara karışan şahısları arıyor.

Denise Kielholtz ile Londra'da karşı karşıya gelen Sabriye Şengül, rakibine sadece 32 saniye dayanabildi.

7

Külliye'ye giren CHP'li iddiası bir kez daha yalanlandı

Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla, Külliye'ye giren aracın plakasını da açıkladı. Emniyet bu iddiayı araştırdı, böyle bir plakanın kayıtlı olmadığı ortaya çıktı.