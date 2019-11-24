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Irak'ta gece yaşanan protestolarda 7 kişi öldü

Irak'ta süren hükümet karşıtı protestolarda, dün gece yaşanan polis müdahalesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 24.11.2019 - 10:00..
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Irak’ta ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesyolar devam ediyor.

Başkent Bağdat’taki korumalı Yeşil Bölge’ye giden Ahrar, Sinek ve Şüheda köprülerinde yine çatışma çıktı.

İKİ ŞEHİRDE TOPLAM 7 KİŞİ ÖLDÜ

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Halit el-Mehna, Bağdat’taki Tayaran, Tahrir, Hellani ve Risafa bölgelerinde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 3 sivilin öldüğünü ve 37 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını söyledi.

Güneydeki Nasiriye kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Kentteki Zeytin Köprüsü’nü kapatan protestocuları dağıtmak için sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta gece yaşanan protestolarda 7 kişi öldü

REFORM PAKETİ İŞE YARAMADI

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler, hükümeti düşürme eylemine dönüştü. Protestoları yatıştırmak için hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan protestocular gösterilerine devam ediyor.

PROTESTOLARADA TOPLAM LÜ SAYISI 300'Ü GEÇTİ

Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 330’dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta gece yaşanan protestolarda 7 kişi öldü

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