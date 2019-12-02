Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

Irak’ta emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Necef’teki İran Başkonsolosluk binası, devam eden gösteriler sırasında kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce yeniden ateşe verildi.

BİR HAFTADA İKİ KEZ YAKILDI

Konsolosluk göstericiler tarafından bir haftada iki kez yakıldı. Sivil savunma ekiplerinin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Görgü tanıkları, olay sırasında Başkonsolosluk binasında kimsenin bulunmadığını kaydetti.

PROTESTOLAR ÜLKE ÇAPINDA DEVAM ETTİ

Necef'teki İran Konsolosluğunun ilk yakılması sırasında personel arka kapıdan kaçarak canını kurtarmıştı. Sonrasında Irak güvenlik güçlerinin protestoculara öldürücü güçle yanıt vermeyi tırmandırması, Irak çapında 60'dan fazla protestocunun ölmesiyle sonuçlanmıştı.

Bu da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasına yol açmıştı. Bugün Necef'teki şiddetli çatışmaların yanısıra protestolar ülke çapında devam etti.