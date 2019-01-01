Irak'ta havai fişek kazaları 78 kişiyi yaraladı

Irak’ın başkenti Bağdat yeni yılı coşkuyla karşıladı. Göz alıcı havai fişek gösterileri ve konserlerin düzenlendiği başkentte, havai fişek ve maytap kazalarından dolayı çok sayıda yaralanma yaşandı.

HAVAİ FİŞEK VE MAYTAP GÖSTERİLERİ CAN YAKTI

Risafe Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Bağdat’ın farklı yerlerindeki kutlamalarda, 78 kişi havai fişek ve maytap sebebiyle yaralandı.

GÜVENLİK İHLALLERİ YAŞANMADI

Risafa’ya 20, Kandil’e 13, Sadr’a 11, Zaferaniye’ye 10, İmam Ali’ye 9, İbnulheytem’e 6, Dari Feyyaz’a 5 ve Nehravan Hastanesi'ne 3 yaralının kaldırıldığı bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda, herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı.