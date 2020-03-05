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Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha öldü

Irak'ta yeni tip koronavirüsten üçüncü ölümün gerçekleştiği açıklanırken, ülkedeki İranlılardan 15 Mart'a kadar ülkelerine dönmeleri istendi.

AA | 05.03.2020 - 04:20..
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta koronavirüse yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da koronavirüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu.

Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha öldü

İRANLILARA 15 MART'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Irak Sınır Kapıları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında, İran’da bulunan vatandaşlarının 15 Mart’a kadar ülkelerine geri dönmeleri için süre belirlediği bildirildi.

Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha öldü

İran’dan gelecek olan vatandaşların Bağdat ile Basra Havalimanlarında karşılanacakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri belirtilirken, İran ile ticari ilişkilerin ise 8 Mart’tan 15 Mart’a kadar durdurulacağı açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede tamamı İran’dan gelen 36 kişide korona virüsü bulunduğunu duyurdu.

Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha öldü

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