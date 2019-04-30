Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü, 80 yaralı

Irak'ta meydana gelen kum fırtınası giderek etki alanını artırıyor. Fırtınanın şiddeti büyürken, bölgede hem can hem kaybı hem de ağır maddi hasar oluştu.

Irak Sağlık Bakanlığı sözcüsü Saif al-Bade, yaralıların bölge hastanelerde tedavi altına alındığını; fırtınanın tekrarı halinde insanların dikkatli olması ve kapalı mekânlarda kalması gerektiğini söyledi.

5 ÖLÜ 80 YARALI

Kum fırtınası nedeniyle onlarca trafik kazasının meydana geldiği; bazı yaralanma vakalarının da bu şekilde gerçekleştiği belirtildi. Meydana gelen fırtına sonucunda 5 kişi ölürken en az 80 kişi de yaralandı.