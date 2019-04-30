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Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü, 80 yaralı

Irak Sağlık Bakanlığı, özellikle Necef ve Kerbela’da etkisini gösteren kum fırtınasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini; en az 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DHA | 30.04.2019 - 00:41..
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Irak'ta meydana gelen kum fırtınası giderek etki alanını artırıyor. Fırtınanın şiddeti büyürken, bölgede hem can hem kaybı hem de ağır maddi hasar oluştu.

Irak Sağlık Bakanlığı sözcüsü Saif al-Bade, yaralıların bölge hastanelerde tedavi altına alındığını; fırtınanın tekrarı halinde insanların dikkatli olması ve kapalı mekânlarda kalması gerektiğini söyledi.

5 ÖLÜ 80 YARALI

Kum fırtınası nedeniyle onlarca trafik kazasının meydana geldiği; bazı yaralanma vakalarının da bu şekilde gerçekleştiği belirtildi. Meydana gelen fırtına sonucunda 5 kişi ölürken en az 80 kişi de yaralandı.

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