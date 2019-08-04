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Irak'ta Kürtlere ait yeni toplu mezar bulundu

Ülkenin güneyinde, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar bulundu.

AA | 04.08.2019 - 08:00..
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Irak'taki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Musenna (Semava) vilayetinde, Saddam döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar ortaya çıktı.

EN AZ 170 KİŞİNİN KAILINTILARI VAR

Toplu mezardan en az 170 kişiye ait kalıntı çıkarıldı.

Musenna vilayetinin batısındaki kırsal alanda bulunan mezardan çıkarılan kalıntıların, ülkenin Süleymaniye ile Diyala vilayetleri arasındaki bölgede yaşayan Kürt vatandaşlara ait olduğu ifade edildi.

Toplu mezarın bulunduğu haberinden sonra birçok Kürt, yakınlarının kalıntılarını bulmak için bölgeye akın etti.

Irak'ta Kürtlere ait yeni toplu mezar bulundu

KUVEYTLİLERE AİT MEZAR DA BULUNDU

Musenna vilayetinde Kuveytlilere ait olduğu tahmin edilen bir toplu mezar da geçen hafta bulunmuştu. Musenna Valisi Ahmed Menfi, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, "Vilayetin kırsal bölgesinde ilk bulgulara göre Kuveytli oldukları tahmin edilen bir toplu mezar bulundu." ifadelerini kullanmıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, 1990'da Kuveyt'i işgal etmişti.

Kuveyt, Irak ordusunun ülkeyi işgali sırasında kaybolan vatandaşlarının sayısını 320 olarak açıklarken Irak 5 binden fazla Iraklının kayıp olduğunu belirtiyor.

Irak'ta Kürtlere ait yeni toplu mezar bulundu

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