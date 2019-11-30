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Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, istifasını resmi olarak Meclis'e sundu.

AA | 30.11.2019 - 19:42..
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Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin Zikar ve Necef vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu dün 8 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

İSTİFA MECLİS'E ULAŞTI

Tüm bu yaşananların ardından, Başbakan Adil Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi dilekçeyi Meclis'e göndereceğini bildirmişti. Irak Meclisi'nden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Abdulmehdi tarafından imzalanan istifa dilekçesi Meclis'e ulaştı.

Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

ŞİDDET OLAYLARI GÖRÜŞÜLECEK

Yetkililer, Meclis'in, Başbakan'ın istifa talebini ve Zikar vilayetindeki şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanmasının beklendiğini ifade etti.

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Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

Irak'ta meclis başbakanın istifası üzerine toplanıyor

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