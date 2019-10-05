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Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Türkiye, Irak'ta süren protestolarda meydana gelen can kayıpları dolayısıyla başsağlığı dileyerek Irak hükümetine sağduyu çağrısı yaparken, ülkede sokağa çıkma yasağı bazı kentlerde kaldırıldı.

AA | 05.10.2019 - 02:13..
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Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Irak'ta gösterilerin şiddeti arttı

ÖLÜ SAYISI 60'A YÜKSELDİ

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak resmi ajansının haberine göre, Abdulmehdi'nin talimatıyla Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı saat 05.00 itibarıyla kaldırılacak.

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı edilmişti.

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

TÜRKİYE'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim'den bu yana süren protesto eylemleri sırasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Daha fazla can kaybının yaşanmaması için sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz. Gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz."

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı


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