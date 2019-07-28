Tunus'ta pilot, yakıt parasını yolculardan istedi

Irak Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, yakıt borcunu ödeyemeyince Tunus Kartaca Havalimanı güvenlik elemanları tarafından kalkışı yasaklandı.

PİLOT YOLCULARDAN 3 BİN DOLAR TOPLAMASINI İSTEDİ

Olayı cep telefonuyla kaydeden Iraklı yolcuların birisi, uçağın seferi yasaklanmasının nedeninin yakıt parasının ödenmediğinden dolayı olduğunu belirterek, uçağın pilotu yolculuğun devam etmesi için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istediğini söyledi.

Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi

YAKIT PARASI ÖDEMESİ GECİKTİĞİ İÇİN UÇAK KALKMADI

Parayı toplamayan yolcular, uçuşun yasağının kaldırılması ve sorunun çözülmesini yerlerde oturarak bekledi. Irak Hava Yolları şirketi konuyla ilgili açıklama yapmazken, Tunus’un Bağdat Büyükelçiliği tarafından açıklama yapıldı. Büyükelçilik yaptığı açıklamada, uçağın havalimanı tarafından alıkoyulmadığını ancak pilotun yakıt parasını ödemeyi geciktirmesinden kaynaklandığını söyledi. Açıklamada Tunuslu havalimanı yetkilileri, Irak’ın Tunus Büyükelçiliği ile koordine sağlayarak gereken parayı ödenmesi ardından uçağın seferini yaptığını bildirildi.



