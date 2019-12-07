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Irak'ta protestocuların üzerine ateş açıldı

Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

AA | 07.12.2019 - 00:55..
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Irak'ta protestocuların üzerine ateş açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

SALDIRIDAN KISA SÜRE ÖNCE BÖLGEDE ELEKTRİK KESİLDİ

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.

SİVİL ARAÇLARDAN GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI

Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti. Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

Irak'ta kimliği belirsiz kişiler göstericilerin üzerine ateş açtı VİDEO

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