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Irak’ta protestolar: 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Irak'taki protestolarda son 2 günde 63 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

DHA | 26.10.2019 - 23:08..
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Irak’ta iki haftalık aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı protestolarda şiddetin bilançosu giderek ağırlaşıyor.

Irak’ta protestolar devam ediyor: 63 ölü, 3 binden fazla yaralı -1

63 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre; ölü sayısı 63 olurken, yaralı sayısı 3 bini geçti.

Irak’ta protestolar devam ediyor: 63 ölü, 3 binden fazla yaralı -2

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği; 10 kişinin Bağdat’ta, 14 kişinin Maysan’da, 15 kişinin Dikar’da, 7 kişinin Basra’da, 12 kişinin Divaniye’de, 4 kişinin Babil’de ve 1 kişinin Mutenna şehrinde öldüğünü kaydetti.

Irak’ta protestolar devam ediyor: 63 ölü, 3 binden fazla yaralı -4

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