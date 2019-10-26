1 Yusuf Yazıcı 1 gol 2 asistle maça damga vurdu Fransa Ligue 1'in 11'inci hafta maçında milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, evinde Bordeax'u 3-0 yenerken, Yusuf'un performansı takdir topladı.

2 Irak’ta protestolar: 63 ölü, 3 binden fazla yaralı Irak'taki protestolarda son 2 günde 63 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

3 Aykut Kocaman: Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi Fenerbahçe deplasmanında 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, özellikle ceza sahası dışından gelen tehditlere karşı çartesiz kaldıklarına vurgu yaptı.

4 Ersun Yanal: Birlikte yürürsek önümüzde kimse duramaz Konyapsor'u evinde 5-1 gibi farklı bir skorla yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kanatlarla süratli ve çabuk oynayarak sonuca gittiklerini belirtti.

5 Vedat Muriç durdurulamıyor Sarı-lacivertlilerin sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla 5. golünü Konyaspor'a attı.

6 Aslı Erdoğan: Ben böyle bir şey demedim Terör örgütü PKK'nın medya savunuculuğunu yapan yazar Aslı Erdoğan, dünkü yazılarıyla ilgili konuştu.