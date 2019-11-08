Irak'taki protestolara polis müdahalesinde 3 kişi öldü

Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'nin protestoculara evlerinize dönün çağrısına rağmen eylemler devam ediyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GERÇEK MERMİ KULLANIYOR İDDİASI

Basra vilayetinde bilgi veren bir sağlık görevlisi, ölü ve yaralıların, güvenlik güçlerince vurulduğunu söyledi. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, vilayet binası önündeki protestocuları dağıtmak için aşırı güç ve gerçek mermi kullandığını dile getirdi.

ÖLÜ VE YARALI SAYILARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı. Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.