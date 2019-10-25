Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de başlayan gösteriler, yaklaşık bir hafta boyunca sürmüştü.

Irak’taki hükümet karşıtı gösteriler sürüyor VİDEO



GÖSTERİLER YENİDEN BAŞLADI

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 24'e yükseldi.

GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, ateşe verdiği ifade edildi. Protestocular, parti binasına girmeye çalışırken, parti binasından göstericilere ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu protestoculardan 5 kişinin öldüğü belirtildi. Böylece Bağdat'ta iki ve Basra'da da iki olmak üzere ülkedeki bugünkü gösterilerde toplam ölü sayısı 24'e yükseldi ve yüzlerce yaralı olduğu kaydedildi.

KAOS UYARISI

Irak’ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti. Gösterilerin barışçıl şekilde devam etmesinin gerekliliğini vurgulayan Sistani, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak saldırmaması gerekirken, kamu ve özel mallara da zarar verilmemesi lazım. Güvenlik güçleri de göstericilere karşı hiçbir şekilde şiddet kullanmamalı ve kaosa yer vermemeli. Güvenlik güçlerine, 'barışçıl gösterilerin vatandaşlara verilen anayasal hak' olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

Sistani mesajında, Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ta gerçek reform ve değişim sivil yöntemlerle olmalı. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı. Ülke, bazı bölgesel ve dünya ülkelerinin çıkarlarının çatıştığı alan haline gelmemeli ve bir kaos ve boşluk ortamı oluşmamalı." ifadelerine yer verdi.