taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.772
Euro
6.3988
Altın
1504.96
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.313
Bitcoin
49418.13

Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 24'e yükseldi

AA | 25.10.2019 - 21:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de başlayan gösteriler, yaklaşık bir hafta boyunca sürmüştü.

Irak’taki hükümet karşıtı gösteriler sürüyor VİDEO

GÖSTERİLER YENİDEN BAŞLADI

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 24'e yükseldi.

GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, ateşe verdiği ifade edildi. Protestocular, parti binasına girmeye çalışırken, parti binasından göstericilere ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu protestoculardan 5 kişinin öldüğü belirtildi. Böylece Bağdat'ta iki ve Basra'da da iki olmak üzere ülkedeki bugünkü gösterilerde toplam ölü sayısı 24'e yükseldi ve yüzlerce yaralı olduğu kaydedildi.

KAOS UYARISI

Irak’ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti. Gösterilerin barışçıl şekilde devam etmesinin gerekliliğini vurgulayan Sistani, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak saldırmaması gerekirken, kamu ve özel mallara da zarar verilmemesi lazım. Güvenlik güçleri de göstericilere karşı hiçbir şekilde şiddet kullanmamalı ve kaosa yer vermemeli. Güvenlik güçlerine, 'barışçıl gösterilerin vatandaşlara verilen anayasal hak' olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

Sistani mesajında, Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ta gerçek reform ve değişim sivil yöntemlerle olmalı. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı. Ülke, bazı bölgesel ve dünya ülkelerinin çıkarlarının çatıştığı alan haline gelmemeli ve bir kaos ve boşluk ortamı oluşmamalı." ifadelerine yer verdi.

Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

210
Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

294
İstanbul'da kızına şiddet uygulayan baba tahliye edildi

İstanbul'da kızına şiddet uygulayan baba tahliye edildi

169
Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

334
Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

271
Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

307
Şenol Güneş, Abdülkadir'e moral verdi

Şenol Güneş, Abdülkadir'e moral verdi

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir